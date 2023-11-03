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Başkan Erdoğan Kazakistan'da! Zirvenin sloganı "Türk Devri"

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 08:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarına başladı.
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