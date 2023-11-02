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Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidecek

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 08:57
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak. Ankara'nın gündeminde ne var? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
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