10 Mayıs 2022, Salı
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Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Son dakika haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İki lider basın toplantısının ardından masa tenisi oynadı.