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Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

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Giriş: 10.05.2022 20:10
Son dakika haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İki lider basın toplantısının ardından masa tenisi oynadı.
Başkan Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı
Başkan Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı
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