23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Kayseri’de fabrika açılışında konuştu: Yalanla dolanla siyaset yapmayın
Son dakika haberleri… Toplu açılışı töreni için Kayseri’ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan organize sanayide bir fabrikanın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “İstihdamda 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda, üreticimizin ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. 2023 senemizde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.