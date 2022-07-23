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Başkan Erdoğan Kayseri'de açıkladı! '54 milyar liralık müjde'

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Giriş: 23.07.2022 18:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu. Kayseri - Ankara arası trenle 2 saate düşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik." dedi. 2023 seçimleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli." dedi.
Başkan Erdoğan’dan 54 milyar liralık müjde
Başkan Erdoğan'dan 54 milyar liralık müjde
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