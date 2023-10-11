Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı sonrası A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un tezkere sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak biz evet diyoruz." dedi. "Cumhur İttifakı genişler mi?" sorusuna da açık kapı bırakan Başkan Erdoğan "Katılmak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.