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Başkan Erdoğan Katar'da | Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2021 09:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yaptı. Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni yarın (7 Kasım 2021) gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
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