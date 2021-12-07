Başkan Erdoğan Katar'da | Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yaptı. Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni yarın (7 Kasım 2021) gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.