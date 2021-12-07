Başkan Erdoğan Katar’da Mehmetçikle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Körfez bölgesinin huzuruna büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla çatışma ve husumet görmek istemiyoruz." dedi. Erdoğan, "Türk ekonomisine saldırılarda Katar daima yanımızda oldu. Katar ile ilişkilerimizi her anlanda derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.