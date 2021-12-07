07 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Katar'da Mehmetçikle buluştu

Başkan Erdoğan Katar'da Mehmetçikle buluştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2021 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Körfez bölgesinin huzuruna büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla çatışma ve husumet görmek istemiyoruz." dedi. Erdoğan, "Türk ekonomisine saldırılarda Katar daima yanımızda oldu. Katar ile ilişkilerimizi her anlanda derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Katar’da Mehmetçikle buluştu
Başkan Erdoğan Katar'da Mehmetçikle buluştu
Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Muhalefetin 2023 adayı Kemal Derviş mi?
Muhalefetin 2023 adayı Kemal Derviş mi?
Rüzgar mağazanın çatısını uçurdu!
Rüzgar mağazanın çatısını uçurdu!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı ihale
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalı ihale
Türkiye bu sözleri konuşacak!
Türkiye bu sözleri konuşacak!
Katar ile hangi anlaşmalar imzalandı?
Katar ile hangi anlaşmalar imzalandı?
CHP’nin gündeminde neler var?
CHP'nin gündeminde neler var?
Yunan polisi bir kadınla yasak bölgede yakalandı
Yunan polisi bir kadınla yasak bölgede yakalandı
Muğla’da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Kripto para borsası operasyonu!
Kripto para borsası operasyonu!
Kontrolü kaybetti! Gizli planı canlı yayında anlattı
Kontrolü kaybetti! Gizli planı canlı yayında anlattı
Daha Fazla Video Göster