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Başkan Erdoğan Katar'a gitti | 2022 Dünya Kupası açılışına katılacak
2022 Dünya Kupası bu akşam Türkiye saati ile 19.00'de Katar-Ekvador maçı ile başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Kupası'nın ilk maçını izlemek için Katar'a hareket etti.