Başkan Erdoğan karateci küçük kıza: "Senden korkulur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasının ardından sahneye çıkan siyah kuşak sahibi küçük bir karateciyle sohbet eden Erdoğan, esprili bir şekilde “Senden korkulur” dedi. Renkli anlar, vatandaşların gülümsemesine neden oldu.

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