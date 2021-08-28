Başkan Erdoğan Karadağ’da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek

Karadağ'da bulunan Fatih Mehmet Medresesi restore edildi. 1912 yılından son kalan Osmanlı eseri Sırplar tarafından yıkılmıştı. Tam yüzyıl sonra bu medrese yeniden yapıldı 2008 yılında da ilk ders zili çaldı ve öğrenciler eğitim-öğretime başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret edecek. Burada çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Tuzi Şehitliği’ne gidecek.

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