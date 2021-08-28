29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Karadağ'da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek

Başkan Erdoğan Karadağ'da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 17:15
Güncelleme:28.08.2021 17:16
Karadağ'da bulunan Fatih Mehmet Medresesi restore edildi. 1912 yılından son kalan Osmanlı eseri Sırplar tarafından yıkılmıştı. Tam yüzyıl sonra bu medrese yeniden yapıldı 2008 yılında da ilk ders zili çaldı ve öğrenciler eğitim-öğretime başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret edecek. Burada çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Tuzi Şehitliği’ne gidecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bartın’da yaralar sarılıyor
Bartın'da yaralar sarılıyor
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Bakan Soylu: PKK’yı anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
Bakan Soylu: PKK'yı anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
Sayıları 136’ya yükseldi
Sayıları 136'ya yükseldi
İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
Başkan Erdoğan Karadağ’da halkı selamladı
Başkan Erdoğan Karadağ'da halkı selamladı
Hala 99 yılını hatırlıyoruz çünkü ağır travmalar yaşandı
"Hala 99 yılını hatırlıyoruz çünkü ağır travmalar yaşandı"
Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan
Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan
Başkan Erdoğan Karadağ’da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Karadağ'da! Medrese ve Şehitliği ziyaret edecek
CHP yine alay konusu oldu! Reklam çalıntı çıktı
CHP yine alay konusu oldu! Reklam çalıntı çıktı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
AB’nin tartışmalı tahliye operasyonları!
AB'nin tartışmalı tahliye operasyonları!
Daha Fazla Video Göster