18 Ocak 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan kara harekatı sinyalini vermişti! MSB'den flaş açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 114 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından yeni kara harekatı sinyali verdi. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan MSB "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; Ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. TSK'nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.