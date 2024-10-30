30 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Kandil’e bir çağrımız yok, olamaz!
Başkan Erdoğan bugün grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin tarihe istikamet çizen bir lider olduğunu söylerken, çağrısının da tarihi bir fırsat penceresi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan "Kandil’deki terör baronlarına çağrımız yok. Kararlı mücadelemiz sürecek" diyerek tarihi çağrının sınırlarını da net bir şekilde çizdi.