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Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi

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Giriş: 26.06.2021 15:40
Güncelleme:26.06.2021 15:51
Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli atıldı. Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıldığını belirtti. Başkan Erdoğan ''Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' dedi. Projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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