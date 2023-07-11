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Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü

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Giriş: 11.07.2023 16:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta birçok ülke lideriyle de bir araya geliyor. Erdoğan, diplomasi trafiğine ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başladı. Başkan Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kanada lideri Justin Trudeau ile de bir araya geldi.
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