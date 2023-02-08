Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde! Çadır kenti ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu ve depremzede vatandaşları ziyaret ederek onları açılarını paylaştı. Başkan Erdoğan çadır kente yerleştirilen vatandaşlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede görevli olan bakanlar da Başkan Erdoğan’a eşlik etti. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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