Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Akşener'e, "Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlarımıza yazı yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim sizler kim! Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğunu anlamamış." diyerek sert çıktı. Öte yandan halka hitap edecek olan Başkan Erdoğan, 1,7 milyar liralık projelerin açılışını yapacak.