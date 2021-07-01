Başkan Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir. Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor." dedi.