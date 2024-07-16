Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki katliamına yöneli konuşan Başkan Erdoğan, "İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz" dedi.