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Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından konuştu! Muhalefete orman yangınları tepkisi: İş yapmak yerine siyaset peşinde koştular

Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından konuştu! Muhalefete orman yangınları tepkisi: İş yapmak yerine siyaset peşinde koştular

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Giriş: 25.08.2024 21:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. İlk kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefetin kirli provokasyonuna yönelik, "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.
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