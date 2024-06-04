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Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından açıklamalarda bulundu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu | İşte emekli ikramiyeleri için tarih

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 19:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10-14 Haziran arasında hesaplarda olacağını duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "(Kurban Bayramı) Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz" dedi.
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