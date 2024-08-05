05 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından açıklamalarda bulundu! İsrailli hadsiz bakana tarihi ayar: Klavye soytarılarını rahatsız edeceğiz! Batı'ya Gazze tepkisi: Bir avuç siyonistin esiri oldular
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10. ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı." ifadelerini kullandı.