Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından açıklamalarda bulundu! İsrailli hadsiz bakana tarihi ayar: Klavye soytarılarını rahatsız edeceğiz! Batı'ya Gazze tepkisi: Bir avuç siyonistin esiri oldular

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10. ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı." ifadelerini kullandı.

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