Başkan Erdoğan KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın isim babasının Devlet Bahçeli olduğunu söylediği Türkiye’nin ilk savaş uçağı KAAN’ı imzaladıktan sonra kokpite bindi ve incelemelerde bulundu. İşte o görüntüler…

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