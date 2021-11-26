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Başkan Erdoğan İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.11.2021 15:49
Güncelleme:26.11.2021 15:50
Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bugün düzenlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı açıklamasında, "Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum." dedi.
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Alsancak Mustafa Denizli Stadı açıldı
Alsancak Mustafa Denizli Stadı açıldı
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