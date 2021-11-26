26 Kasım 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı
Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bugün düzenlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı açıklamasında, "Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum." dedi.