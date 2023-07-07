07 Temmuz 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan İsveç'i tekrar uyardı! İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği "10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni" programında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Teröriste kucak açana onay veremeyiz” dedi. Stratejist-Siyaset Bilimci Mehmet Bozkuş ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.