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Başkan Erdoğan İsveç'i tekrar uyardı! İsveç yükümlülüklerini yerine getirdi mi?

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 16:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği "10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni" programında önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Teröriste kucak açana onay veremeyiz” dedi. Stratejist-Siyaset Bilimci Mehmet Bozkuş ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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