Başkan Erdoğan: İsveç boşuna uğraşma, NATO'ya girmenize izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''İsveç boşuna uğraşma. Sen benim Kur'an-'ımın yakılmasına ve senin koruma görevlilerinle buna müsaade ettiğiniz sürece NATO'ya girmenize izin vermeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur, İsveç'e değildir.'' dedi.