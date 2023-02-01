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Başkan Erdoğan: İsveç boşuna uğraşma, NATO'ya girmenize izin vermeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2023 13:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''İsveç boşuna uğraşma. Sen benim Kur'an-'ımın yakılmasına ve senin koruma görevlilerinle buna müsaade ettiğiniz sürece NATO'ya girmenize izin vermeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur, İsveç'e değildir.'' dedi.
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