Başkan Erdoğan istedi teşkilat yeniden sahaya indi! Seçmen sandığa çağrılıyor

28 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Her partinin teşkilatı harıl harıl çalışıyor. AK Parti de onlardan biri. Önce seçmene neden bize oy vermediniz diye soruyorlar, sonra da ne olursa olsun mutlaka sandığa gitmeleri konusunda telkinde bulunuyorlar.

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