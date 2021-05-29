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Başkan Erdoğan, İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi'ni hizmete açtı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 16:08
İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı." dedi. Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerini kullandı.
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