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Başkan Erdoğan İstanbul’un ilçelerinde miting yapacak! Bakanlar Anadolu’da olacak

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 12:46
Ak parti 2023 seçimleri için start verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ilçelerinde mitingler yapacak. Bakanlar Anadolu’da vatandaşla yüz yüze görüşülecek. Seçimlere kadar tüm seçim stratejisi  belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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