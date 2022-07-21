21 Temmuz 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan İstanbul’un ilçelerinde miting yapacak! Bakanlar Anadolu’da olacak
Ak parti 2023 seçimleri için start verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ilçelerinde mitingler yapacak. Bakanlar Anadolu’da vatandaşla yüz yüze görüşülecek. Seçimlere kadar tüm seçim stratejisi belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.