Başkan Erdoğan İstanbul’un ilçelerinde miting yapacak! Bakanlar Anadolu’da olacak

Ak parti 2023 seçimleri için start verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ilçelerinde mitingler yapacak. Bakanlar Anadolu’da vatandaşla yüz yüze görüşülecek. Seçimlere kadar tüm seçim stratejisi belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN