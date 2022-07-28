28 Temmuz 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan İstanbul'da yazar Rıdvan Kaya'nın babasının cenazesine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Rıdvan Kaya'nın babasının cenazesine katıldı. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Geçmişten gelen tanışıklığımız var" dedi. Başkan Erdoğan, "Ehl-i Hâl bir ağabeyimizdi" ifadelerine yer verdi.