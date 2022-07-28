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Başkan Erdoğan İstanbul'da yazar Rıdvan Kaya'nın babasının cenazesine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 14:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Rıdvan Kaya'nın babasının cenazesine katıldı. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Geçmişten gelen tanışıklığımız var" dedi. Başkan Erdoğan, "Ehl-i Hâl bir ağabeyimizdi" ifadelerine yer verdi.
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