13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2021 15:25
Güncelleme:13.03.2021 15:43
İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Haritada renkler değişirse ne olacak?
Haritada renkler değişirse ne olacak?
Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
İşte Mavi Çarşı katliamının perde arkası
İşte Mavi Çarşı katliamının perde arkası
Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı, Şırnak'ta mı?
Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı, Şırnak'ta mı?
Abdülhamid’in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
Abdülhamid’in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu
Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı!
AVM’lerde yoğunluk var mı?
AVM’lerde yoğunluk var mı?
Muhalefetin '128 milyar buhar oldu' algısı çöktü!
Muhalefetin '128 milyar buhar oldu' algısı çöktü!
Facianın üzerinden 27 yıl geçti!
Facianın üzerinden 27 yıl geçti!
Süleyman Soylu’nun annesinin cenaze programı belli oldu
Süleyman Soylu’nun annesinin cenaze programı belli oldu
İBB'den tepki çeken çalışma
İBB'den tepki çeken çalışma
Daha Fazla Video Göster