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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'ne katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 12:02
Başkan Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'ne katılacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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