09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 10:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü Programı'na katılacak. Programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Emekliye yeni zam formülü!
Emekliye yeni zam formülü!
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Suçları Nazilerinki ile aynı
Suçları Nazilerinki ile aynı
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
Fon vurgununda yeni ses kaydı!
Fon vurgununda yeni ses kaydı!
Palet fabrikasında yangın!
Palet fabrikasında yangın!
Meral Akşener’in 6’lı masa pişmanlığı!
Meral Akşener’in 6’lı masa pişmanlığı!
AK Parti’de İBB için 3 aday adayı var!
AK Parti'de İBB için 3 aday adayı var!
Kayıp denizciler 21 gündür aranıyor!
Kayıp denizciler 21 gündür aranıyor!
Daha Fazla Video Göster