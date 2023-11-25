Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Programı'na katılacak ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edecek. Detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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