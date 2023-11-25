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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 13:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Programı'na katılacak ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edecek. Detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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