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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 09:23
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
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