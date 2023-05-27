Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan programlarına İstanbul’da devam ediyor. Başkan Erdoğan, önce Adnan Menderes'in kabrini ziyaret edecek ardından Beykoz'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Programın detaylarını A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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