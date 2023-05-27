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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 13:12
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan programlarına İstanbul’da devam ediyor. Başkan Erdoğan, önce Adnan Menderes'in kabrini ziyaret edecek ardından Beykoz'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Programın detaylarını A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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