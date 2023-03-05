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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 13:27
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Peki Başkan Erdoğan’ın programında neler var? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
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