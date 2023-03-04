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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 14:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Peki programında neler var? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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