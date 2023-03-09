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Başkan Erdoğan İstanbul'da Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2023 14:25
Başkan Erdoğan İstanbul'da iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı. Merhum iş insanı, Coşkun Sucukları'nın kurucusuydu.
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Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı
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