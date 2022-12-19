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Başkan Erdoğan İstanbul'da "Kadın Emeği Zirvesi"ne katılacak

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:13
Güncelleme:19.12.2022 15:28
Başkan Erdoğan Katar'dan döndü ve bugün İstanbul'da düzenlenecek olan "Kadın Emeği Zirvesi"ne katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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