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Başkan Erdoğan İstanbul'da! KADEM "Kadın Emeği Zirvesi"ne katılacak

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:13
Başkan Erdoğan Katar'dan döndü bugün İstanbul'da. KADEM tarafından düzenlenen "Kadın Emeği Zirvesi"ne katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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