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Başkan Erdoğan İstanbul'da! İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu’na katılacak

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 13:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde İlim Yayma Vakfı'nın 52. Olağan Genel Kurulu’na katılacak. Programın detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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