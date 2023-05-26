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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Esenler'de vatandaşla bir araya gelecek

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 10:11
Başkan Erdoğan İstanbul'da. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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