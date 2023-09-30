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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Erdoğan'ın programında neler var?

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 10:30
Güncelleme:30.09.2023 10:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Başkan Erdoğan'ın programının detaylarını aktardı.
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