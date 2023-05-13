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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Erdoğan Sancaktepe'de Anneler Günü programına katılacak

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 13:39
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de Anneler Günü programına katılacak. Detayları bölgeden bulunan A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar her zaman ve her koşulda Başkan Erdoğan’ı desteklediklerini söyledi.
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