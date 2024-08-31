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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Deniz Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak

Başkan Erdoğan İstanbul'da! Deniz Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 13:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Başkan Erdoğan Deniz Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak. Programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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