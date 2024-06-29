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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Başkan Erdoğan'ın programında neler var?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.06.2024 10:32
Başkan Recep Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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