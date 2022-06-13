13 Haziran 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılacak. Akşam saatlerinde ise Zonguldak'ta olacak. Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak törenine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.