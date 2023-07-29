Başkan Erdoğan İstanbul’da Ali Baba Cem Evi'nde Muharrem ayı iftar programına katıldı! Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Burada Başkan Erdoğan'a yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Başkan Erdoğan ayrıca Pendik Belediyesi'ni de ziyaret etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Daha güçlü ve müreffeh bir Pendik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

Burada Başkan Erdoğan'a yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Başkan Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Vali Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PENDİK BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Daha sonra Başkan Erdoğan ayrıca Pendik Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Daha güçlü ve müreffeh bir Pendik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.