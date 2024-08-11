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Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 11:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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